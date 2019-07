🔥 Soldes Fnac : Nintendo Switch à 299,99€ + 35€ eShop + 44,91€ remise fidélité

15% en chèques-cadeaux pour les adhérents

Un code de téléchargement de 35€ inclus avec la console

Vous avez jusqu'au lundi 15 juillet 2019 à 13 heures précises pour vous procurer la console Nintendo Switch avec une paire de Joy-Con rouge néon et bleu néon à 299,99 euros et bénéficier d'une remise fidélité proposée par l'enseigne. Ainsi, ce sont 15% de réduction convertibles en chèques-cadeaux (soit un montant de 44,91€) qui pourront être utilisés par les adhérents possesseurs de la carte Fnac. Pour ceux et celles qui n'ont pas la carte de fidélité, sachez que vous pouvez vous la procurer en cliquant sur ce lien En plus de la remise fidélité, les clients ont aussi la possibilité d'avoir un code de téléchargement d'une valeur de 35€. En effet, depuis la récente version de la Nintendo Switch sortie à la fin du mois de juin 2019, cette dernière comprend un code qui doit être utilisé dans le Nintendo eShop pendant une durée limitée.En résumé, avec la remise fidélité et le code de téléchargement, la console de jeu revient au prix de 220 euros environ. Plutôt pas mal, non ?