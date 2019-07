🔥 Forfaits sans engagement : les promos Free Mobile du moment !

Forfait mobile Free : l'illimité sans engagement

À lire aussi : Forfait mobile, notre comparatif

Forfait mobile 4G Free 50 Go : la valeur sûre

Forfait mobile 4G Free 100 Go : toujours connecté !

Forfait mobile 4G Free 50 Mo : juste l'essentiel

Pour cette sélection, nous allons rester chez un seul et même opérateur. En effet, Free Mobile a mis le paquet pour ces soldes d'été avec une large gamme de forfaits pour toute la famille. Que votre smartphone soit greffé constamment à votre main ou bien qu'il soit relégué dans un tiroir pour servir tous les 36 du mois, nous avons une bonne affaire pour vous. Ainsi, nous allons mettre en avant trois forfaits mais avant de les détailler, nous tenons à préciser quelques modalités qui sont communes (ou pas) à ces offres.Dans un premier temps, sachez que les forfaits de Free Mobile sont. Vous pourrez donc partir chez la concurrence dès que vous en aurez envie. Une flexibilité agréable puisque certaines offres voient leur prix grimper au bout de 12 mois. À contrario, les abonnés Freebox auront droit à des ristournes. Nous le préciserons dans notre liste ci-dessous. Enfin, vous devrez vous acquitter de 10€ supplémentaires au moment de la souscription afin d'obtenir votre carte SIM. Cette étape est obligatoire.Commençons par l'offre standard avec ce. Au bout d'un an, il passera à 19,99€ par mois. Vous bénéficierez des appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces zones et les MMS le sont uniquement au sein de la métropole.Vous l'avez compris, 50 Go d'internet seront à votre disposition tous les mois. À l'étranger, les appels et SMS / MMS sont illimités depuis l'Europe ainsi que les DOM. Vous aurez 4 Go d'internet (en 3G) supplémentaires sur ces destinations.Passons à l'abonnement le plus costaud avec ce. Les abonnés Freebox pourront l'obtenir pour 15,99€/mois. Depuis la France métropolitaine, les appels sont illimités vers les mobiles et les fixes de l'Hexagone ainsi que vers les mobiles de Chine, DOM, États-Unis et Canada. Les MMS sont illimités en France métropolitaine et les SMS le sont aussi vers les DOM.Vous aurez 100 Go d'internet par mois. Les abonnés Freebox bénéficieront d'internet en illimité. En voyage, les appels et SMS / MMS sont illimités depuis l'Europe, DOM, États-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël. Vous aurez 25 Go d'internet depuis plus de 65 destinations.Enfin, terminons avec le petit poucet qui est le. Si vous êtes abonné Freebox, cet abonnement est gratuit. Depuis la France métropolitaine, vous profiterez de 2 heures d'appels vers les mobiles et les fixes du pays. La même chose s'applique vers les mobiles des États-Unis, Canada, Chine et DOM (mais aussi vers les fixes de 100 destinations). Comme toujours, les SMS sont illimités vers la métropole et les DOM, alors que les SMS le sont seulement vers l'Hexagone.Vous aurez uniquement 50 Mo d'internet par mois et depuis l'Europe ainsi que les DOM, vous aurez droit à 2 heures d'appels décomptés de votre forfait.Si vous utilisez beaucoup votre smartphone et que vous êtes client Freebox, alors le forfait 100 Go est fait pour vous. Pour un tarif finalement abordable, il vous donnera accès à une multitude d'options. Sinon, l'abonnement 50 Go fera parfaitement l'affaire puisqu'il est assez équilibré dans tous les domaines. Pensez juste à résilier avant que le prix n'augmente au bout d'un an. À présent, c'est à vous de jouer !