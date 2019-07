🔥 Soldes Cdiscount : écran Viewsonic 24" FHD 144Hz 1ms FreeSync dalle TN à 139€

Ecran Viewsonic 24" en promo chez Cdiscount

Un écran bien équipé !

Il s'agit d'un écran LCD à rétroéclairage LED d'une taille de 24 pouces avec une définition en Full HD à 144 Hz. Le temps de réponse est de 1 ms ce qui est idéal pour les jeux vidéo qui demandent un maximum de réflexes. De son côté, la luminosité est de 300 cd/m².Ce modèle embarque également de nombreuses fonctions comme la technologie Flicker Free, TMDS et bien évidemment FreeSync. Cette dernière offre un taux de rafraîchissement dynamique à l'image visant à supprimer totalement les saccades, les tremblements ou encore les déchirures. Enfin, vous pourrez compter sur deux ports HDMI, un DisplayPort et une sortie de ligne audio. La garantie est valable pendant deux ans et vous pouvez payer en quatre fois.Bref, cet écran est absolument parfait pour les joueurs qui passent beaucoup de temps devant leur ordinateur. Il offre un confort de jeu absolument optimal.