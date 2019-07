🔥 Soldes Amazon : Huawei P20 Pro 128 Go à moins de 450€ !

Le Huawei P20 Pro en promo chez Amazon

Huawei P20 Pro : un excellent rapport qualité/prix

Cette promotion pour le Huawei P20 Pro nous est proposée par le géant de la vente en ligne Amazon. En plus d'être à moins de 500€, le smartphone de la marque chinoise possède des performances de haute volée. Ainsi, il est composé d'un écran OLED 6,1 pouces d'une définition de 2240 x 1080 pixels. Il embarque un processeur Kirin 970, 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Ainsi, il s'agit d'un smartphone capable de réaliser n'importe quelle tâche sans broncher.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesPour ce qui est de la partie photo / vidéo, vous pourrez filmer en 4K grâce au capteur 40 mégapixels placé à l'arrière du téléphone. Un autre de 24 mégapixels vous servira à capturer des selfies. Concernant la batterie 4000 mAh maintenant, elle vous permettra d'utiliser lependant deux journées en utilisation standard. La livraison est gratuite mais l'expédition prendra entre 3 et 4 jours.Bref, leest toujours un mobile de grande qualité plus d'un an après sa sortie sur nos étals. Son écran OLED parfaitement calibré, ses performances excellentes ou encore son autonomie solide en font un modèle de choix. Ajoutez à cela une résistance accrue grâce à son étanchéité IP67 et vous obtenez une véritable référence.