🔥 Bon plan Orange : smartphone Google Pixel 3 en promo

Le Pixel 3 Simplement noir 64 Go à prix cassé !

À lire aussi : Smartphone : Quel est le meilleur en juin 2019 ?

Les caractéristiques principales du Pixel 3

C'est donc chez Orange qu'il faudra se rendre pour se procurer le Pixel 3 dans son coloris Simplement noir et dans son modèle 64 Go, à un prix cassé. Le smartphone de Google est disponible à 409€, soit 290€ de remise immédiate par rapport à son prix initial. Il est débloqué, compatible 4G et garanti 2 ans. La livraison du produit est gratuite.Après avoir évoqué l'offre promotionnelle, passons à ses caractéristiques. Le Google Pixel 3 est équipé d'un écran OLED de 5,5 pouces (avec une définition de 2160 x 1080 pixels).Il dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 845 à 2.35 GHz, de 4 Go de RAM, de 64 Go d'espace de stockage, d'un capteur arrière de 12,2 mégapixels et d'un capteur avant de 8 mégapixels ; le tout tournant sous Android 9 Pie.L'appareil est fourni avec un chargeur, un câble DATA USB-C, un kit oreillette stéréo, un adaptateur USB-C/Prise jack, un adaptateur micro USB et un guide constructeur.Le smartphone vous intéresse ? Ne tardez pas trop car l'offre est limitée à toute commande validée avant le 6 août 2019 inclus.