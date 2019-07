🔥 Soldes Darty : Pack gaming Razer- Philips Hue à 145€ au lieu de 199€

Une souris gamer et un ensemble Philips Hue pour moins de 150 euros

Illuminez votre foyer avec des barres de lumière

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesPour découvrir cette offre, c'est chez Darty qu'il faudra vous rendre. Le site marchand vous propose en effet une souris gamer et un ensemble Philips Hue pour exactement 145€, soit près de 55 euros de remise par rapport au prix initial. Une réduction de 28% qui est toujours bonne à prendre en cette période de soldes.Il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si vous choisissez le retrait en magasin. Le produit est garanti 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.Les produits Philips Hue sont incontournables dans le monde des objets connectés. Rien de mieux pour s'équiper et commencer par des barres de lumière Hue Play. Vous pouvez ainsi créer une ambiance vive, choisir parmi 16 millions de couleurs et profiter des différents effets lumineux. Posez-les sur le sol ou sur une armoire, ou montez-les derrière un écran d'ordinateur.Quant au pont de connexion Philips Hue, l'objet connecté vous permet créer une infinité de possibilités qui correspond à vos envies et à votre système d'éclairage.Enfin, la souris gamer Razer Mamba Elite V2 dispose d'un capteur optique 16000 dpi, de 9 boutons programmables et d'une durée de vie allant jusqu'à 50 millions de clics.