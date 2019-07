🔥 Soldes PS4 & Xbox : Sekiro: Shadows Die Twice à 53,14€ au lieu de 69,99€

24% de remise immédiate pour le jeu Sekiro: Shadows Die Twice

Un jeu d'action dans le Japon féodal

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesPour découvrir cette offre, c'est chez Amazon France qu'il faudra se rendre. Le site marchand propose en effet d'acquérir le jeu Sekiro: Shadows Die Twice à 53,14€ au lieu de 69,99€ habituellement. Une ristourne de 24% (soit 16,85€) qui est toujours bonne à saisir !Il n'y a aucuns frais de port supplémentaires si vous choisissez la livraison à domicile. Les frais de livraison sont en effet gratuits à partir de 25 euros sur le site marchand.Sekiro: Shadows Die Twice est un jeu vidéo sorti en mars 2019 et développé par Activision. Ce jeu d'action envoie le joueur dans le Japon féodal, à la fin du XVIème siècle. Le gamer incarnera "le loup à un bras" (un samouraï muni une prothèse shinobi) et partira à la poursuite d'un jeune seigneur enlevé. Il prendra part à des d'affrontements sanglants dans un vaste monde rempli de magnifiques panoramas, de châteaux immenses, d'armements étranges et d'adversaires terrifiants.