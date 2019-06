🔥 Soldes : Enceinte portable JBL GO en promo chez Amazon

En avant et en chantant

Qualité garantie

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est doncqui s'occupe d'héberger cette bonne affaire. Faisons maintenant un petit tour des caractéristiques principales de cette. Déjà, vous pourrez connecter n'importe quel appareil (smartphone, tablette, ordinateur...) via la fonction Bluetooth. Avec sa puissance 3 Watts, ce modèle restituera correctement le son de vos morceaux préférés. Vous pourrez aussi utiliser la fonction kit mains libres afin de répondre à vos appels.est bien évidemment équipée d'une batterie qui pourra tenir pendant environ cinq heures d'écoute. Vous pouvez aussi utiliser la prise mini-jack 3,5 mm pour une connexion optimale avec votre périphérique. Cet exemplaire est très résistant aux chocs et aussi très compact. L'enceinte existe en plusieurs coloris mais cette promotion concerne le modèle noir. La garantie est valable pendant deux ans.Bref, cette lafait bien le job avec un son très bien restitué, une autonomie correcte et une qualité de fabrication impeccable.