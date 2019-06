🔥 Soldes Huawei : les meilleures promos sur les smartphones

Huawei défouraille ses prix

Découvrez nos 4 smartphones Huawei en promotion

Durant les soldes, les plus grandes firmes au monde voient leurs tarifs s'effondrer sur plusieurs de leurs produits phares etne fait pas exception à cette règle. La firme chinoise brille depuis de nombreuses années au rayon des smartphones et les meilleurs modèles sont actuellement en promotion chez divers sites e-commençants comme Amazon, Darty et Cdiscount. La marque asiatique est gage de qualité et les soldes mettent en lumière du très haut de gamme à des prix compétitifs. Bien évidemment, nous nous sommes aussi penchés sur des mobiles moins chers qui conviendront parfaitement aux plus petits budgets.Si vous aimez la high-tech et que vous recherchez des performances de haute volée, alors nous avons ce qu'il vous faut. Des smartphones positionnés en milieu de gamme figurent aussi dans notre liste que vous pouvez découvrir ci-dessous. Dans tous les cas, il y aura forcément un mobile qui vous parlera alors lançons-nous sans plus attendre dans cette sélectionDébutons avec le. Ce modèle embarque un écran OLED 6.39 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels. Il est équipé d'un processeur Kirin 980, de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 128 Go. Une triple caméra 40 mégapixels + 20 mégapixels + 8 mégapixels est positionnée à l'arrière et une de de 24 mégapixels a été placée en frontal. La batterie 4200 mAh lui permet de tenir plus d'une journée en utilisation intensive. Bref, un smartphone très performant avec un superbe design et un écran parfaitement calibré.Évoquons à présent le. Il s'agit d'un exemplaire beaucoup plus abordable doté d'un écran 5.84 pouces avec pour résolution 2280 x 1080 pixels. Concernant ses autres spécificités techniques, nous avons droit à un processeur Kirin 659, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Un capteur 16 mégapixels a été placé à l'arrière et un autre similaire est situé à l'avant. La batterie offre une autonomie de deux journées en usage standard. Leest un milieu de gamme exemplaire qui répondra à la plupart de vos attentes.Poursuivons avec le. Même s'il date de l'année dernière, ce smartphone du géant chinois reste encore très convaincant dans tous les domaines. Il arbore par exemple un écran 6.1 pouces d'une définition de 2240 x 1080 pixels. À l'intérieur, un processeur Kirin 970 est de la partie, tout comme 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Une fois encore, un triple capteur dorsal 40 mégapixels + 20 mégapixels + 8 mégapixels répond à l'appel et un de 24 mégapixels est positionné à l'avant. Vous allez donc pouvoir réaliser de magnifiques photos tout en profitant de performances excellentes.Enfin, nous terminons cette sélection sur le mobile. En plus de son design des plus réussis, ce modèle est composé d'un écran 6.4 pouces du plus bel effet avec une définition de 2280 x 1080 pixels. Le processeur Kirin 980 fait une fois de plus son oeuvre accompagné par 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Les performances sont clairement au rendez-vous et la partie photo n'est pas non plus en reste grâce au capteur 48 mégapixels à l'arrière et 25 mégapixels à l'avant. En plus de toutes les qualités mentionnées précédemment, lese permet aussi de proposer une autonomie gargantuesque de plus de deux jours !Voilà qui vient conclure notre sélection. Bien évidemment, si vous êtes à la recherche d'un smartphone solide dans tous les domaines, alors leest celui qui cochera ces cases. La palme de l'offre la plus intéressante revient cependant auqui en plus d'être abordable se permet d'afficher des performances aussi convaincantes que certains exemplaires haut de gamme bien plus onéreux.