🔥 Soldes PS4 : les bons plans jeux vidéo à ne pas manquer

Toutes les promotions sur la Sony PS4

Découvrez nos 6 bons plans PS4 pour les soldes d'été

Est-il encore bien utile de présenter la?! La machine decontinue sa route vers la gloire malgré le fait que sa fin de vie approche. Ainsi, il est facile de dégoter la console et ses jeux à de très bons prix, surtout en cette période de soldes d'été. C'est pourquoi nous avons écumé plusieurs sites e-commençants commeou encore. Dans tous les cas, les tarifs ont été fracassés et les bons plans qui vont suivre conviennent aussi bien aux futurs possesseurs de laqu'aux détenteurs actuels de la machine.Nous avons donc sélectionné un pack embarquant la fameuse machine, une offre sur une manette officielle puis des jeux tous acclamés par la critique. Vous trouverez ci-dessous des titres qui se jouent à plusieurs pour faire la course avec vos amis ou bien combattre ainsi que des jeux solo qui vous plongent dans des univers à la fois immenses et magnifiques. Bref, la variété est de mise et nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet.Débutons par un grand classique avec ceau lieu de 299€ chez. Dans ce bundle, vous trouverez la console accompagnée de son disque dur 500 Go et d'une manette Dualshock 4. Point de jeux dans cette offre mais vous pourrez en télécharger gratuitement sur le PlayStation Store (commepar exemple). Pas de panique, lus bas dans cette sélection, nous vous ferons découvrir des titres d'exception.Pour rester du côté hardware, nous allons maintenant évoquer laau lieu de 59,99€ sur le. Il s'agit de la dernière version en date de ce controller qui arbore donc la petite barre lumineuse sur son pavé tactile. Notez qu'en plus de son utilisation sur PS4, elle peut parfaitement fonctionner sur PC lorsque vous lisez vos jeu en remote-play.Maintenant, passons aux jeux aveccommercialisé à 13,99€ au lieu de 18€ sur. Il est ici question d'une remasterisation du même titre sorti sur PS2 en 2006. Vous y incarnez la déesse du soleil Amaterasu qui a pris l'apparence d'un loup pour mettre fin au chaos semé par le dragon Orochi dans un japon féodal.a été acclamé par la critique pour sa direction artistique somptueuse, sa structure proche d'un Zelda et sa longue histoire passionnante. Un hit à (re)découvrir de toute urgence !Continuons avecqui est actuellement à 24,99€ au lieu de 39,99€ chez. Ce jeu de combat à l'esthétique soignée proche du manga a fait l'effet d'une bombe lors de sa sortie en janvier 2018. Il vous permet de contrôler de nombreux personnages de la série et de les faire s'affronter dans des arènes magnifiques. Le titre édité par Bandai Namco est devenu une véritable référence du genre qui plaira aux amateurs du genre comme aux amoureux de la série.C'est le tout récentà 29,88€ au lieu de 39,99€ chezqui fait maintenant son apparition. Le soft développé par Beenox est une remasterisation complète de l'opus sorti sur la première PlayStation en 1999. Tous les éléments de l'époque sont de retour avec des ajouts supplémentaires comme du multijoueur en ligne, une dimension customisation poussée et les circuits de l'épisode. Un jeu parfait pour de longues soirées entre amis.Enfin, nous terminons avec l'incontournabledisponible à 30,71€ toujours sur. Le dernier jeu en date signé Rockstar Games () vous plongera dans un western au monde ouvert gigantesque dans lequel le réalisme est absolument saisissant. Aux commandes d'Alex Morgan, vous vivrez une épopée riche en émotions et l'expérience connectéeest aussi accessible sans frais additionnels. Sans doute un des meilleurs jeux de ces dernières années.Avec cette sélection, vous avez de quoi vous occuper et vous forger un catalogue de jeux solide. Il est difficile de conseiller tel ou tel titre tant ils sont différents mais il semble impensable de passer à côté du superbeet de l'iconique. Ces deux titres vous offriront des dizaines d'heures de plaisir, alors n'hésitez pas une seule seconde !