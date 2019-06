🔥 Soldes : Asus Zenbook UX333, notre coup de cœur de ces soldes d'été !

Pourquoi Clubic recommande le Asus Zenbook UX333 ?

Un ultrabook compact avec un très beau design

avec Des performances très satisfaisantes

Une journée d'autonomie !

Le Asus Zenbook UX333, un PC compact et performant

Une belle remise de 150€

Ce PC portable signé Asus est équipé d'un écran LED de 13,3 pouces avec une définition full HD (résolution de 1920 x 1080 pixels). Concernant la configuration de la machine, vous trouverez un processeur Intel Core i7-8565U. La carte graphique est une Intel UHD Graphics 620. Le laptop embarque 8 Go de RAM et 256 Go en SSD.Pour la connectique, il y a une carte Wifi 802.11 ac pour vous connecter facilement à Internet via un Hotspot ou un modem-routeur compatible. La machine dispose de la technologie Bluetooth 5.0 embarquée pour synchroniser tous vos périphériques compatibles (assistant personnel, casque, etc). L'appareil est équipé d'un port USB 3.1 Type C, d'un port USB 3.1 et d'un port USB 2.0.Enfin, vous trouverez une webcam HD et un lecteur de cartes micro SD.Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesAprès avoir évoqué les caractéristiques du produit, revenons-en au prix du PC portable. Affiché en temps normal à 999€, ce dernier est à 849€ ; soit une économie réalisée de 150 euros.L'enseigne Darty vous propose uniquement le retrait en magasin. La machine est garantie 2 ans et vous disposez de 15 jours pour changer d'avis.