🔥 Soldes : Smartphones Apple, Huawei, Xiaomi et Samsung aux meilleurs prix

Un choix cornélien parmi des dizaines de smartphones sortant chaque année

À lire aussi : Comparatif 2019 : quel est le meilleur smartphone ?

Apple, Huawei, Xiaomi, Samsung : quel smartphone choisir ?

smartphones : les meilleurs téléphones mobiles Curiosité ou gadgets, popularisés avec l'iPhone en 2007 suivi par les rivaux Android, les smartphones ont envahi notre quotidien avec leurs fonctionnalités toujours plus évoluées et nombreuses. De nombreux modèles existent aujourd'hui à tous les prix et pour différents usages en fonction de leur taille d'écran, de leurs performances et caractéristiques, tendant vers la polyvalence absolue.

Notre comparatif des meilleurs smartphones

Les constructeurs de smartphones se bousculent aujourd'hui pour proposer leurs références et leurs modèles et il y a un vrai embouteillage de sorties chaque semaine. C'est bien simple, on ne sait plus où donner de la tête quand il vient l'heure de choisir un nouveau smartphone.Avec notre sélection, cette mission presque impossible est désormais de l'histoire ancienne. Retrouvez quatre modèles de smartphones au prix cassé durant ces Soldes d'été, histoire de partir en vacances avec un appareil flambant neuf, performant et à l'appareil photo dernier cri pour prendre les meilleurs clichés de votre séjour.On commence cette sélection avec le. Le constructeur chinois a livré l'année dernière un smartphone tout bonnement remarquable et qui continue à se hisser au dessus de la mêlée grâce à son processeur octo-coeur Kirin 970, ses 6 Go de RAM et son écran 6,1 pouces Full HD+.Le triple appareil photo, conçu en partenariat avec Leica lui assure de capturer les plus beaux clichés, même en basse lumière, grâce à différents modes inclus et de l'intelligence artificielle pour rehausser les couleurs et les contrastes. Le tout est soutenu par une batterie de 4 000 mAh qui lui assure une autonomie de plus d'une journée quelque soit votre utilisation.Deuxième modèle et pas des moindres : rien de moins que l'iPhone X. Si un iPhone récent à marquer les esprits, c'est bien celui-là qui marque une vraie rupture dans le design proposé par la marque à la Pomme.Proposant pour la première fois dans l'histoire de l'iPhone un écran OLED mais également FaceID, le capteur de reconnaissance faciale développé par la marque, l'iPhone X reste une référence dans la gamme et un smartphone solide, régulièrement mis à jour et performant. Sa puce A11 permet de profiter de toutes les applications du moment et son autonomie est spécifiée à une journée avec une recharge.Passons désormais du côté de Xiaomi avec le Redmi 7. Ce smartphone propose un rapport qualité/prix tout simplement exceptionnel. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 632 de Qualcomm cadencé à 1,8 GHz, mais également de 6 Go de mémoire vive pour assurer la fluidité du système et de la navigation.Son écran de 6,26 pouces permet de profiter de tous ses contenus et du web et le double appareil photo de 12 mégapixels assure des clichés de qualité, au piqué marqué et avec un grand respect des couleurs.Dernier smartphone en promo, le Galaxy S9 Plus signé Samsung. Le haut de gamme de la marque mérite les louanges reçus à sa sortie en 2018. Ecran de 6,2 pouces Super AMOLED Quad HD+ avec une résolution de 2960 x 1440 pixels, processeur huit coeurs et 6 Go de mémoire vive, l'appareil est encore aujourd'hui un monstre de puissance.L'appareil photo a été particulièrement soigné avec une ouverture réglable selon les conditions d'éclairage pour des photos impressionnantes même en pleine nuit. Le double capteur 12 mégapixels à zoom optique 2x vous permet d'immortaliser n'importe quelle scène et son mode portrait sublime vos proches et donne un cachet artistique sans équivalent. Associé à une batterie énorme de 3 500 mAh, le Galaxy S9 Plus est un achat sur pour de longues années d'utilisation.Il ne vous reste plus désormais qu'à faire votre choix parmi ces quatre modèles, aux profils différents. Il y en a forcément un fait pour vous !