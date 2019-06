🔥 Soldes : notre sélection d'imprimantes Canon, Epson et HP à prix cassé !

Elles imprimeraient presque des billets...

À lire aussi : Comparatif 2019 : quelle est la meilleure imprimante multifonction ?

Découvrez nos 4 imprimantes en promotion pour les soldes d'été

En 2019, il est absolument primordial de posséder unechez soi. En effet, vous en aurez besoin pour effectuer des tâches administratives mais aussi pour donner vie à vos plus belles photos de vacances. Les fabricants l'ont bien compris et il existe à l'heure actuelle une multitude d'exemplaires. Il n'est donc pas toujours évident de s'y retrouver mais nous avons sélectionné attentivement desperformantes et accessibles qu conviendront à n'importe quel utilisateur, chevronné ou non.Ainsi, nous avons regroupé plusieurs marques de renommée mondiale commeet. Afin de ne pas trop nous étaler, nous avons centralisé vos futurs achats sur l'e-commerçant Cdiscount. Ce dernier offre quelques avantages non négligeables et promet une expédition rapide. Nous vous invitons donc à bien consulter les pages de tous les exemplaires qui vont suivre afin d'avoir une idée plus détaillée des imprimantes que nous allons évoquer succinctement dans cet article. Nous en avons quatre à vous dévoiler, alors il est temps de nous jeter à l'eau.Pour ces Soldes, l'équipe des Bons Plans a choisi de réalisé une sélection d'imprimantes multifonction à des prix plus qu'abordables.Débutons avec. Ce modèle supporte de nombreux types de papier comme les enveloppes et le papier photo standard, photo brillant et uni. Avec sa vitesse de reproduction maximale de 1.6 ppm et sa résolution maximale de 4800 x 600 dpi, cette imprimante offre des performances très honnêtes. Elle possède une interface USB 2.0 et affiche une capacité de 60 feuilles. La garantie pièces et main d'oeuvre est valable pendant deux ans.Poursuivons notre chemin avec. Cet exemplaire multifonctions peut atteindre une résolution d'impression maximale de 5760 x 1440 ppp. Elle aussi est compatible avec divers types de papier (photo, uni, brillant...). Contrairement à la précédente, vous pourrez la connecter à vos appareils en USB ou bien en passant pour le Wifi. Enfin, vous devrez vous munir de quatre cartouches : noire, jaune, magenta et cyan. La garantie service est maintenance se limite à un an.Continuons avec cette. Comme son nom l'indique, cette machine est fournie avec un an d'encre inclus, ce qui est un bonus non négligeable étant donné le prix des cartouches. Sa résolution maximale en noir atteint 1200 x 1200 ppp contre 4800 x 1200 ppp en couleur. Elle peut contenir jusqu'à 120 pages et supporte plusieurs formats comme les éternelles enveloppes, le papier photo et même les étiquettes.Enfin, terminons sur. Il s'agit sans nul doute du modèle le plus performant de cette sélection. Une fois encore, un an d'encre vous est offert. Ses résolutions maximales sont similaires à celles du précédent exemplaire et le support pris en charge va du papier recyclé, au papier en uni, en passant par le papier photo. Vous pourrez la paramétrer via l'écran tactile 2,2 pouces et vous connecter en USB comme en Wifi.Notre sélection d'imprimantes est désormais terminée. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix !