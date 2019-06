🔥 Soldes 2019 : Logitech G402 Hyperion Fury à 49€ au lieu de 69,99€

La plus rapide des souris de jeu sur le marché

Une belle remise de près de 30€

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesLa souris filaire Logitech G402 Hyperion Fury est la plus rapide des souris de jeu sur le marché grâce à son capteur inspiré de la technologie des moteurs à fusion. Elle prend en charge sans difficulté des vitesses avoisinant les 10 m/s.Les 8 boutons programmables et les 4 paramètres de résolution ppp qui peuvent être activés à la volée vous offrent la précision nécessaire pour dominer le champ de bataille.Les matériaux légers et le faible frottement offrent un confort optimal pour des sessions de jeu sans fin.Après avoir évoqué les caractéristiques de la souris, passons au prix de cette dernière. Vendue normalement à 69,99€, la Logitech G402 Hyperion Fury voit son tarif chuter à 49€ ; ce qui fait une économie de près de 30€. Le produit est garanti 2 ans et Darty vous offre la possibilité de le retirer gratuitement en magasin.