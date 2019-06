🔥 Soldes 2019 : la Nintendo Switch disponible à moins de 280€ !

Jouez partout où vous le voulez

Une console polyvalente à prix cassé durant les Soldes

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesLaest la dernière née du constructeur et éditeur de licences aussi aimées que Mario, Zelda ou encore Pokemon. Nintendo a réussi un coup de maitre avec sa machine pensée pour la mobilité.La Switch permet de jouer partout, tout le temps. La console intègre un écran de 6,2 pouces qui possède également un pied amovible pour la poser sur une table ou la banquette de la voiture. Ses manettes détachables (appelées JoyCon par Nintendo) permettent ensuite de démarrer n'importe quel titre durant les 2 à 3 heures d'autonomie qu'offrent la batterie intégrée de la machine.Evidemment Nintendo ne renie pas son ADN et il est également possible de jouer sur sa télévision et de profiter des univers imaginés par les artistes de Nintendo. Il suffit juste de poser la Switch dans un support prévu à cet effet et relié en HDMI pour switcher l'affichage de l'écran intégré vers l'écran du salon. Les deux JoyCon peuvent se fixer sur un adaptateur qui la transforme en manette de jeu plus traditionnelle et plus confortable pour jouer bien installé dans son canapé.La Nintendo Switch est la machine rêvée pour profiter en permanence du catalogue Nintendo. Il ne manquait peut-être juste que d'un coup de pouce sur le prix et la Fnac propose une belle réduction durant ces Soldes d'été avec un tarif exceptionnel de 277,99€. Ne partez pas en vacances sans elle !