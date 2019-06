🔥 Soldes 2019 : Ultrabook Asus Zenbook 13.3" à 849€ au lieu de 999€

Une promo qui rend zen

Un nec plus ultra de l'Ultrabook

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesC'est à nouveau Darty qui propose une belle offre pour le début de ces soldes d'été. 150 euros ou 15%, c'est ce que vous économisez sur l'Asus Zenbook. Avec une telle affaire il y a de quoi être serein.L'Ultrabook d'Asus est en effet un très bon modèle, pour travailler comme pour se détendre. L'écran LED fait 13,3 pouces pour une définition de 1920 x 1080 pixels en Full HD, tandis que la mémoire RAM est de 8 Go plus 256 Go en SSD. Comme toujours chez Darty, la livraison est offerte à partir de 20 euros d'achat, le retrait en magasin offert et vous avez deux semaines pour changer d'avis.L'ordinateur offre de belles performances grâce notamment à un processeur Intel Core i7-8565U d'une fréquence de 1,8 GHz pour une mémoire cache de 8 Mo. Sa carte graphique est une Intel UHD Graphics 620. Le PC fonctionne sous Windows 10.Un bel attirail pour cet Ultrabook d'Asus qui dispose du bluetooth 5.0, d'une webcam HD intégrée. Côté connectique, le PC comprend un port USB 2.0, un port USB 3.1 de type C et un USB 3.1, mais aussi un HDMI et des prises casque et microphone. Vous pourrez bien entendu insérer une carte mémoire micro SD grâce au lecteur intégré. Le clavier bénéficie du rétroéclairage. L'Ultrabook d'Asus se transporte très facilement grâce à sa petite taille et son poids plume de 1,09 Kg.Asus est une marque qui a fait ses preuves depuis maintenant plusieurs années. C'est un très bon PC qui est ici proposé en soldes, destiné à tous ceux qui cherchent un outil vraiment portable avec de hautes performances.