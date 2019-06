🔥 Soldes : Samsung Galaxy S9 Plus à 559,99€ chez Cdiscount

Samsung S9+ en promotion chez Cdiscount

À lire aussi : Galaxy S9+ : notre test

Difficile de faire mieux

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesNous nous retrouvons une fois de plus chez Cdiscount pour découvrir cette bonne affaire. Commençons par un rapide tour du propriétaire puisque lepossède un écran Super Amoled 6.2 pouces avec une définition de 2960 x 1440 pixels. Il est équipé d'un processeur Exynos 9810, de 6 Go de RAM et d'une mémoire interne de 64 Go. Autant dire tout de suite que ça ne rigole pas au niveau des performances. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là...En effet, leembarque un capteur photo 12 mégapixels à l'arrière afin de capturer des vidéos en 4K. À l'avant, vous aurez droit à un capteur 8 mégapixels de très grande qualité. La batterie 3500 mAh possède une endurance d'environ une journée et demi en utilisation normale. Ce modèle est également étanche et supporte la charge sans-fil. Un lecteur d'empreintes digitales est bien évidemment de la partie. Vous avez la possibilité de payer en quatre fois et la garantie est valable pendant deux ans.Leest un mobile qui s'adresse avant tout à celles et ceux qui veulent profiter de performances explosives. L'écran est parfait et la construction globale de l'appareil est de grande qualité.