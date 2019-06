🔥 Soldes 2019 : TV OLED LG 4K UHD à 1499€ au lieu de 1599€

Deux offres en une

Un superbe téléviseur

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesC'est Darty qui propose cette nouvelle offre qui vous fait gagner 100 euros sur votre facture. Une promotion encore plus intéressante si on y ajoute l'opération du moment valable avec ce téléviseur , on vous la dévoile sans plus attendre : 6 mois d'abonnement à OCS offerts. Pour en profiter ou simplement vous renseigner, cliquez sur le lien "En savoir plus" sous la mention "Opération en cours". Attention, hâtez-vous si vous êtes intéressé, l'offre ne dure que jusqu'au 30 juin prochain. La livraison est bien entendu offerte, et vous pouvez payer votre TV OLED en 3 ou 4 fois en déboursant quelques euros supplémentaires. Pensez bien à lire toutes les conditions de paiement et de livraison dès que vous acheter un produit.La TV OLED LG 4K UHD fait 55 pouces (139 cm) pour une résolution de 3840 x 2160 pixels et bénéficie des meilleures technologies modernes. Son écran OLED offre une netteté et un traitement des couleurs exceptionnels. LG a associé cette technologie au nouveau processeur a9 pour renforcer encore le rendu visuel. Les noirs sont intenses et les nuances des couleurs encore plus subtiles. Vous ne pourrez plus revenir en arrière après avoir admiré une telle maîtrise d'image. Grâce à l'absence de rétroéclairage typique de l'OLED, vous ferez des économies d'électricité. Le téléviseur est compatible en HDR 10, HLG, HDR Dolby Vision mais aussi en Advanced HDR by Technicolor. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une qualité irréprochable quelle que soit la source sollicitée.Le téléviseur est ultra connecté et permet de naviguer en toute simplicité grâce au système WebOS. L'appareil fonctionne aussi bien en filaire qu'en Wi-Fi, vous permettant d'accéder aux contenus web très facilement. Il dispose de 4 entrées HDMI et de 3 ports USB de 2 prises d'antenne, un port Ethernet, mais aussi d'une prise pour casque et d'une sortie audio numérique optique. Tous ces connectiques permettent d'accéder au contenu de vos différents appareils. Côté son, la TV LG est sur une puissance de 40 watts en 2.2ch. Le système Dolby Atmos finit de sublimer la qualité sonore en s'attardant sur les détails et en situant chaque son dans l'espace pour une réception ultra précise.Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles et profitez à fond de toutes les nouvelles technologies de ce téléviseur haut de gamme.