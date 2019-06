🔥 Soldes : PNY GeForce RTX 2080 à 699,99€ au lieu de 749,99€

Une carte graphique idéale pour les gamers !

PNY GeForce RTX 2080 XLR8 OC TRIPLE FAN : ses caractéristiques principales

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesPour découvrir cette offre (qui risque d'intéresser les gamers), c'est chez Cdiscount qu'il faudra se rendre. Le site marchand propose en effet, le temps des soldes, de découvrir la GeForce RTX 2080 XLR8 OC TRIPLE FAN à 699,99 euros au lieu de 749,99 euros habituellement. Une petite ristourne de 50 euros qui n'est pas du tout négligeable !En bonus, recevez le jeu Wolfenstein youngblood pour l'achat de ce produit. Un codes dématérialisé sera envoyé par e-mail sous 15 jours de la part de Cdiscount.La PNY GeForce RTX 2080 XLR8 OC TRIPLE FAN est dotée de 2944 coeurs CUDA, de 8 Go de mémoire GDDR6 et affiche surtout une fréquence à 1710 MHz. La carte graphique dispose de 4 sorties vidéo (HDMI et 3 DisplayPorts), ainsi qu'un port USB TYPE C et pourra afficher avec une résolution maximale de 7680 x 4320 à 60 Hz.