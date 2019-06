🔥 Soldes 2019 : Xiaomi Redmi Note 7 à 152,99€ au lieu de 199€

Une bonne Note

Un milieu de gamme qui vise haut

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est sur Amazon que nous avons pêché ce smartphone en réduction. À présent, faisons un petit tour du propriétaire puisque learbore un écran 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. Au sein du mobile, nous retrouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 660, 3 Go de RAM et 32 Go de mémoire interne. Bref, il s'agit de performances très correctes si vous ne courrez pas forcément après les jeux les plus gourmands disponibles sur le marché.Pour ce qui est de la partie photo, leest équipé d'un capteur 48 mégapixels positionné à l'arrière et un autre de 13 mégapixels en frontal pour les selfies. Vous pourrez ainsi capturer des vidéos en 4K. Passons désormais à l'autonomie avec la batterie 4000 mAh embarquée qui peut tenir sans difficulté pendant plus de deux jours et demi. Amazon propose la livraison gratuite en France métropolitaine et la possibilité de payer en plusieurs fois si vous le désirez.Leest donc un excellent smartphone de milieu de gamme avec son autonomie monstrueuse, ses photos correctes de jour et son écran bien calibré.