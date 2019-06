🔥 Soldes Aspirateurs robots : Roborock, iRobot, Neato, Ecovac à prix cassés

Aspirez en toute tranquillité

Voici nos 4 aspirateurs robots actuellement soldés

Le ménage est bien souvent synonyme de corvée et c'est encore plus vrai lorsque les beaux jours arrivent. Alors, pourquoi ne pas opter pour un aspirateur robot qui fait tout le travail à votre place ?! Nous sommes donc allés chez plusieurs sites commeou encorepour dénicher les promotions les plus avantageuses du moment dans cette catégorie. Et puisque le budget est essentiel lorsqu'il s'agit de faire un choix, nous allons mettre en avant plusieurs gammes de prix.Dans la liste qui va suivre, vous pourrez découvrir quatre modèles différents qui viennent de plusieurs marques. Nous reviendrons rapidement sur leurs propriétés les plus importantes et nous vous invitons à bien lire les modalités de livraison et de paiement sur les pages de ces produits. Bref, il est temps de plonger avec nous dans cette sélection.Nous débutons avec l'vendu àchez Darty. Cet exemplaire peut nettoyer une surface maximale de 170 m² et fonctionner pendant environ deux heures grâce à sa batterie embarquée. Via l'application de votre smartphone, vous pourrez lui ordonner de récurer une zone bien particulière et lui imposer des limites virtuelles. Avec sa technologie LaserSmart, il détectera les objets sur sa route pour mieux les éviter. Il possède aussi deux modes de nettoyage et aspire efficacement grâce à l'association de sa brosse à spirale et de sa brosse latérale.Continuons avec l'sur Cdiscount. Ce modèle possède une autonomie comprise entre 25 et 60 minutes. En passant par l'application mobile "Mi Home", vous pourrez le paramétrer avec précision. Si jamais il est forcé de s'arrêter à cause de son autonomie ou encore si son bac est totalement rempli, il se souviendra exactement de l'endroit où il devra reprendre. Notez qu'il est aussi compatible avec Alexa et Google Assistant.Passons à l'toujours du côté de Cdiscount. Ce dernier affiche une autonomie d'environ deux heures pour autant de temps de recharge. Son filtre AeroForce lui permet d'aspirer avec une efficacité optimale et le bac affiche une capacité de 0,6 litre. L'aspirateur peut passer facilement sous les meubles et contourner les obstacles qui se dresseront sur sa route. Vous pourrez lui donner des ordres via l'application "iRobot Home" depuis votre smartphone.Enfin, terminons avec l'sur Amazon. Il se sert de la technologie Smart Navi 2.0 pour se situer dans l'espace et nettoyer intelligemment votre domicile. Il restera toujours très silencieux dans tous les cas de figure. Cet exemplaire est parfait pour décrasser vos escaliers et une fois sa tâche accomplie, il retournera tout seul à sa station de chargement. Là encore, vous devrez le paramétrer depuis votre smartphone via l'application ECOVACS.Notre sélection est maintenant terminée. Nous espérons que vous avez trouvé votre bonheur parmi ces aspirateurs intelligents.