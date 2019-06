🔥 Soldes 2019 : Huawei P20 Pro à 472,83€ au lieu de 749€

Une belle ristourne de 276€ sur le Huawei P20 Pro

Un point sur les caractéristiques du smartphone

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesSorti en 2018, le smartphone est actuellement disponible chez Amazon avec une belle ristourne de 276€, ce qui le fait tomber à 472,83€. Une très belle promotion pour un smartphone offrant d'excellentes prestations.Le P20 Pro de chez Huawei est un smartphone au design compact et élégant. Il es équipé d'un écran de 15,5 cm (6,1") Full HD d'une résolution de 2240 x 1080 pixels, d'un processeur octo-coeur Kirin 970, de 6 Go de RAM, de 128 Go d'espace de stockage, d'un appareil photo triple capteur 40 + 20 + 8 mégapixels, d'un lecteur d'empreintes digitales et d'une batterie 4000 mAh (qui lui offre une autonomie plus longue et une recharge rapide avec la technologie SuperCharge).Enfin, il est fourni avec un chargeur, un câble USB, un kit mains libres et un outil d'éjection de la carte SIM.