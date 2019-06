🔥 Soldes 2019 : LG barre de son 2.1 160W avec caisson de basses 49,99€ au lieu de 118,90€

LG barre de son 2.1 : sobre et compacte

Moins de 50 euros pour la barre de son LG SJ2

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesLa barre de son 2.1 de chez LG vise à s'intégrer simplement dans votre salon. Elle possède un caisson de basse sans-fil qui fonctionnera grâce à une connexion Bluetooth 4.0. D'une puissance totale de 160 W, la barre de son possède deux haut-parleurs de 30 W chacun. Le système home cinema est compatible avec le Dolby Digital AC-3, et prend en charge les formats WMA, MP3 et LPCM.Revenons-en au prix de la barre de son LG SJ2. Vendu en temps normal à 119€, l'appareil voit son tarif baisser à 79,99€.Mais ce n'est pas tout ! Comme expliqué ci-avant, la LG SJ2 bénéficie d'une ODR de 30€ , ce qui revient au prix de 49,99€. Vous avez jusqu'au 14 juillet 2019 pour constituer votre dossier et ainsi recevoir votre remboursement de 30 euros.