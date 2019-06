🔥 Soldes 2019 : Ecouteurs sport True wireless Jabra Elite sport à 89,96€ au lieu de 229€

Un prix renversant

Des écouteurs parfaits pour bouger en toute liberté

Retrouvez tous les bons plans Fnac pour lesC'est une remise deque nous propose laaujourd'hui avec ces, spécialement conçus pour la pratique d'activités physiques, à. Pour être sûr de faire plaisir aux amateurs de musique, l'offre comprend trois mois d'utilisation gratuite chez Deezer avant de passer à 9,99 euros sans engagement. Un bon moyen de se motiver à reprendre le sport ! La livraison est à 4,99 euros mais le retrait en magasin est totalement gratuit.Les écouteursElite sport en vert et gris sont prévus pour être parfaitement maintenus et de façon confortable dans vos oreilles. Ils sont légers, sans fil et étanches jusqu'à un mètre. Ainsi vous pouvez même garder votre musique sous la douche après l'exercice ! Ils offrent une qualité de son irréprochable avec leurséquipés de réducteurs de bruit. Le moniteur de fréquence cardiaque intra-auriculaire est quant à lui d'une grande précision. Le modèle est compatible avec tous les appareils bénéficiant du bluetooth et prend également vos appels.Ces écouteurs high tech vous aideront à profiter encore plus de vos activités sportives. Avec un tel équipement, vous irez courir plus vite qu'il ne faut de temps pour le dire !