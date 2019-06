🔥 Soldes Amazon : les 7 promos high-tech immanquables du jeudi

Soldes d'été : l'audio à prix cassé chez Amazon !

Les meilleurs objets Tech en soldes chez Amazon

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesUne fois de plus, le géant américain est sur le pied de guerre quand il s'agit des soldes. La preuve : nous avons pas moins dequi n'attendent que vous dans cette sélection.Nous allons d'ailleurs immédiatement rentrer dans le vif du sujet avec 3 soldes orientés vers l'audio. On commence ainsi avec le casque filaireaffiché à seulementau lieu de 188.42€. C'est plus de 60€ d'économies qui vous attendent, en plus d'un son d'excellente qualité. De type supra-aural fermé, il assurera à vos oreilles des sons de qualité professionnelle. Ce très beau casque est pliable, ce qui permet aussi de le transporter facilement. En bref, une excellente affaire !On passe maintenant du côté des technologies sans-fil avec le. Concurrent direct du célèbre Bose QC 35 II, ce casque audio est équipé du Bluetooth 5.0 ainsi que d'une puce d'annulation active des bruits. Il passe àseulement, ce qui en fait un must-have pour les personnes qui veulent profiter pleinement de leur audio sans perturbations extérieures.On termine la partie audio avec une belle promo sur l'enceinte portable. Son prix passe en effet de 478.50€ àpour les soldes Amazon. Ce monstre de puissance embarque pas moins de sept haut-parleurs et huit amplificateurs. Grâce à sa connectique riche, vous pouvez la connecter sur un système multi-room, à votre smartphone via NFC ou encore utiliser une clé USB contenant vos morceaux préférés.Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesL'audio n'a pas vos faveurs ? Qu'à cela ne tienne, voici quatre autres objets Tech en promo chez Amazon. Le premier n'est autre que l'excellentau lieu de 110.26€. Doté d'une capacité de 256 Go, ce SSD interne viendra augmenter les performances de votre PC de façon drastique. Ses vitesses de lecture et écriture séquentielles montent jusqu'à 3200 Mo/s et 1900 Mo/s. Une vraie bête de compétition !On passe maintenant du côté des. Amazon propose la carte graphiqueà seulementau lieu de 494.21€. Très performant, ce GPU doté de 8 Go de mémoire peut s'overclocker automatiquement en un simple appui sur un bouton. Le top si les RTX restent hors de votre budget !Une bonne carte graphique c'est bien, mais autant avoir un bon écran pour en profiter. Pour ça, rien de mieux que le moniteuravec sa dalle de 28” en 4K UHD. Avec un temps de réponse de seulement 1ms et une fréquence de 60Hz, il vous assurera des séances de jeu on ne peut plus confortables. Son prix passe àpour les soldes.On termine maintenant cette sélection avec un accessoire indispensable pour tout possesseur de crypto-monnaie : un portefeuille physique. Pourquoi ne pas opter pour le? Affiché àpour les soldes d'été, il est apte à stocker et surtout protéger vos précieux BTC, ETH et autres monnaies virtuelles. Son petit écran vous permet de gérer en toute simplicité vos devises, ainsi que les transactions afférentes.Voici qui clôt cette sélection d'objets Tech sur Amazon. Attention à ne pas trop tarder, les quantités soldées sont limitées !