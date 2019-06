🔥 Soldes Darty : sélection de Smart TV Led 4k à prix cassé

Une télé et le tour est joué

Découvrez nos 5 Smart TV 4K à prix cassé

Retrouvez tous les bons plans Darty pour lesPour découvrir ces différents modèles, nous sommes allés chezqui solde un grand nombre de télévisions pour ces soldes d'été. L'excellente nouvelle, c'est que tous les exemplaires concernés sont des TV 4K. En effet, elles sont devenues très abordables au fil du temps et la fameuse ultra HD est maintenant un argument de vente important pour les clients. Quoi de mieux que de regarder un film bourré d'effets spéciaux sur un tel écran ou même de jouer au dernier blockbuster sur console avec une définition optimale ?! De plus, puisqu'il est question de Smart TV, vous pourrez lancer des applications comme Netflix ou encore YouTube.Ainsi, nous avons sélectionné pas moins de cinq télévisions 4K avec des prix très différents selon votre budget. Plusieurs marques sont à l'honneur comme Samsung, TCL, Philips, Sony ou encore Thomson. Bref, c'est la crème de la crème que nous vous proposons aujourd'hui. Chaque exemplaire est éligible au paiement en plusieurs fois et n'hésitez pas à consulter leur page sur Darty afin de tout savoir sur la livraison et la mise en service. Maintenant, entrons dans le vif du sujet !Débutons avec la. Elle arbore un écran 108 centimètres avec une définition 4K. La technologie HDR est aussi de la partie, tout comme le 240 Hz et le mode ART. Au niveau des interfaces, ce modèle possède 4 HDMI, 3 USB avec fonction PVR et un port CI+. La restitution sonore est de 20 Watts et une accroche murale est également fournie. La disponibilité des pièces détachées est de 4 ans.Passons à la. Pour ce qui est de ses caractéristiques, nous retrouvons un écran 4K 126 centimètres avec la technologie 50 Hz. La puissance sonore atteint 2 x 8 Watts et vous pourrez la connecter à internet via un câble Ethernet ou bien en passant par le Wifi. Cet exemplaire embarque 3 ports HDMI dont un compatible ARC, deux ports USB et une sortie audio numérique coaxiale. Les pièces détachées seront disponibles pendant 5 ans.Poursuivons avec la. Nous avons là une télé munie d'un écran 4K 126 centimètres accompagné de la technologie Ambilight. Cette dernière projette de la lumière (à l'arrière du téléviseur) sur 3 côtés qui s'adapte à l'image diffusée sur votre écran ou bien au son. Le 100 Hz est aussi de partie, tout comme une restitution sonore de 20 Watts et 4 ports HDMI ainsi que 3 USB.Continuons en évoquant la. Ce modèle embarque un écran 4K de 123 centimètres avec la technologie 50 Hz et le rétro éclairage Edge LED. Pour ce qui est de la connectique, vous trouverez 3 ports HDMI, 3 USB avec fonction PVR et un port CI+. Grâce à la technologie X-reality Pro 4K, vous pourrez convertir une image full HD en Ultra HD. Enfin, le son est d'une qualité optimale grâce à d'addition des fonctionnalités Clear audio + et Dolby Digital. Les pièces détachées seront disponibles pendant 2 ans.Enfin, nous terminons cette sélection avec la. Vous bénéficierez d'un écran 139 centimètres avec la technologie 50 Hz. Afin d'apporter un maximum de fluidité à l'image et retirer l'effet de flou, la Picture Performance Index 1200 Hz entrera en piste. Ce modèle embarque 3 ports HDMI, 2 USB et un port CI+. Pour ce qui est du son, des haut-parleurs 2 x 8 watts sont intégrés. Les pièces détachées seront à votre disposition pendant 5 ans.Voilà qui termine cette sélection en beauté. Nous vous invitons à rester sur Clubic pour découvrir toujours plus de bons plans durant ces soldes d'été qui ne font que commencer !