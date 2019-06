🔥 Soldes Cdiscount : 3 promos high-tech à ne pas manquer !

La high-tech abordable avec Cdiscount

5 promos high-tech à ne pas manquer chez Cdiscount

Retrouvez tous les bons plans Cdiscount pour lesPour cette compilation de bonnes affaires en cette période de soldes, nous allons partir chez. Le site bordelais s'est bien appliqué à casser les prix de plusieurs produits high-tech de grande qualité. Ainsi, vous trouverez dans cette sélection des articles qui viennent de différentes catégories et qui peuvent même être complémentaires. Comme toujours avecsi vous le désirez. Nous vous encourageons à bien consulter la page de chaque produit pour découvrir toutes les modalités.Dans quelques secondes, nous vous détaillerons succinctement les caractéristiques de chaque article high-tech soldé. Ainsi, vous trouverez dans notre liste un SSD, une tablette tactile, un smartphone, des écouteurs Bluetooth ainsi qu'un aspirateur connecté. Il y en a clairement pour tous les goûts mais aussi pour tous les budgets. Sans plus attendre, place aux soldes !Débutons donc avec leet son adaptateur SSD / HDD à 89,99€ au lieu de 125,63€>. Ce modèle de SSD 2,5 pouces propose un espace de stockage de 1 To et une interface SATA 6 Gb/s. Pour ce qui est de ses performances, il peut atteindre un débit de transfert interne de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. La garantie est limitée à une durée de 3 ans.Nous passons maintenant à la tablette(2018) commercialisée à 299,99€ au lieu de 329,99€. Elle arbore un écran Retina 9,7 pouces avec une définition de 2048 x 1536 pixels. Ce modèle embarque un processeur Apple A10 Fusion, 32 Go de mémoire internet et le système d'exploitation iOS 12. La caméra positionnée à l'arrière de la tablette possède un capteur 8 mégapixels et celle à l'avant est à 1,2 mégapixel. Enfin, la batterie 32.4 Wh peut tenir pendant 10 heures. La garantie est valable pendant 2 ans.C'est au tour des écouteursvendus à 139,99€ d'entrer en piste. Il s'agit d'un modèle sans fil et très léger qui s'adaptera parfaitement à vos oreilles. Vous pourrez relier les écouteurs à votre iPhone (ou votre iPad) via le Bluetooth pour écouter de la musique ou recevoir des appels. Un boîtier de charge est compris dans le pack. Une fois encore, une garantie de 2 ans est de la partie.Enfin, nous terminons avec l'aspirateur connectévendu à 299,99€ au lieu de 349,99€. Il embarque un filtre Aeroforce haute performance afin d'aspirer avec un maximum d'efficacité. Sa batterie lui offre une autonomie d'environ deux heures pour autant de temps de recharge. Il se déplace très facilement dans les endroits exigus comme les dessous de meubles et il contourne avec aisance les différents obstacles. Vous aurez la possibilité de programmer jusqu'à 7 nettoyages par semaine. La garantie est valable pendant 2 ans.C'est ainsi que s'achève notre sélection d'articles high-tech chez. Nous espérons que vous avez pu trouver votre bonheur. À très vite sur Clubic pour de nouveaux bons plans durant ces soldes d'été.