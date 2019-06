🔥 Soldes : Huawei Y6 2+16 Go à 119€ au lieu de 149€

Huawei pense à votre budget

Y a pas photo, c'est donné !

Retrouvez tous les bons plans Amazon pour lesC'est encore une fois le géant de la vente en ligne Amazon qui brille de mille feux pour cette promotion. Ainsi, nous allons faire un rapide tour des différentes propriétés de ceCommençons avec l'écran FullView 5.7 pouces d'une définition de 1440 x 720 pixels. Pour ce qui est du processeur, il s'agit d'un Qualcomm Snapdragon 425 accompagné par 2 Go de RAM et d'une mémoire interne de 16 Go. Bien entendu, ce modèle ne proposera pas des performances affolantes mais il réalisera avec brio les tâches les plus simples.Pour ce qui est des autres caractéristiques du, sachez qu'il possède une caméra arrière de 13 mégapixels qui permet d'enregistrer des vidéos en full HD. Le capteur placé à l'avant du mobile atteint 5 mégapixels.Le vrai point fort du mobile se situe au niveau de son autonomie. En effet, la batterie 3000 mAh peut aisément tenir plus de deux journées même si vous utilisez le GPS ou surfez sur le web. Comme toujours, Amazon met à votre disposition la livraison gratuite en France métropolitaine ainsi que le paiement en quatre fois.Le design, l'écran et donc l'autonomie figurent dans les points forts de ce. Pour les petits budgets et les utilisateurs qui ne courent pas après les performances, il fera parfaitement l'affaire.