Les manettes DualSense PS5 en promo à seulement 50€ c'est ici et maintenant !

C'est une offre très intéressante que nous proposent conjointement Rakuten et Micromania sur ce coup. En effet, le site marchand propose 10€ dès 50€ d'achat. Et les manettes PS5 blanches, violettes et roses sont à 59,99€ vendues par Micromania. Les frais de port pour un envoi classique s'élèvent à 0,01€, soit 60€.

Et avec le code RAKUTEN10 à entrer juste avant de payer, vous allez donc déduire 10€ du montant final et débourser alors seulement 50€. Sans oublier bien sûr la petite cagnotte en RP de 3€ qui fait toujours plaisir et qui servira lors d'un prochain achat.