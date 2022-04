L'Apple Watch Series 7 profite d'une belle promo avant les French Days !

Avec cette Apple Watch Series 7, Apple n'a pas bouleversé le design de sa montre connectée mais a tout de même opéré quelques modifications à commencer par l'écran, qui se voit élargi d'un petit millimètre grâce à la réduction des bordures autour de la dalle OLED. Cela n'a l'air de rien sur le papier mais cet agrandissement permet à l'Apple Watch Series 7 d'afficher plus de texte lors de la lecture de vos messages ou de vos listes, et l'interface a été entièrement réarrangée pour proposer des boutons plus grands et plus lisibles.

Le boitier a également été amélioré et l'écran possède désormais une plus grande résistance aux chocs et aux chutes. Si par malheur vous cognez votre montre en plein entrainement, ou si elle chute de votre poignet, elle devrait survivre à cet accident et vous éviter un remplacement.

Pour le reste, l'Apple Watch Series 7 propose toujours un suivi sportif complet, avec l'analyse de dizaines de disciplines sportives. Ses capteurs cardiaques et d'oxygénation du sang vous permettent de connaître en temps réel l'état de votre condition physique. L'Apple Watch Series 7 surveille également vos constantes durant la nuit avec son mode sommeil et vous réveille discrètement par une légère vibration le matin.

Pour finir ce petit tour d'horizon des nouveautés, si l'autonomie reste cantonnée à 18H, la recharge a été améliorée grâce à un nouveau cable USB-C, qui vous permet avec un chargeur 20W non inclus dans la boite de regagner 80% de batterie en 40 minutes et une charge complète en une heure seulement.