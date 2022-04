Prix en chute libre pour l'Apple Watch Series 7

L'Apple Watch Series 7 d'Apple est une montre connectée fonctionnant sous watchOS 8 et permettant de vous accompagner nuit et jour pour un suivi de santé et d'activité poussée. Elle se connecte à votre iPhone en Bluetooth et via l'onglet Santé vous allez pouvoir retrouver toutes les mesures qu'elle prend.

Vendue 429€ sur le site d'Apple, vous pouvez la retrouver à 334,99€ sur Rakuten, totalement neuve, dans sa version 41 mm GP avec un coloris vert des plus élégants. Il s'agit d'un modèle importé de Hong-Kong mais totalement configurable et compatible en français. Et en plus de ça vous allez pouvoir cagnotter 16,75€ sur votre compte Club R.