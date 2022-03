L'excellent Xiaomi Redmi Note 10 (5G) n'a jamais été aussi peu cher

Le téléphone portable qui nous intéresse aujourd'hui est pourvu d'un écran 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et d'un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Les performances sont assurées par un processeur Dimensity 700 compatible 5G. Comptez aussi sur 4 Go de RAM et sur une mémoire interne de 64 Go. Il est vrai que le Redmi Note 10 5G n'est pas le smartphone le plus performant du moment mais il assurera en multitâche et sur les jeux peu gourmands en ressources. Dans l'ensemble, vous ne serez tout de même pas déçu.