Vente flash Rakuten : 4 offres folles chez Apple, Samsung et Xiaomi

Et les performances sont au rendez-vous, grâce à son processeur Samsung Exynos 9 lui offrant une compatibilité 4G et moulinant à 2,7 GHz, ce qui vous offre, avec 12 Go de RAM incluse, un résultat optimal et un usage polyvalent. Ce smartphone vous est livré avec Android 11, de même qu'avec l'option double-SIM et un belle norme IP68 ne lui faisant ni craindre la poussière, ni une immersion.

La partie photo comporte 3 capteurs arrières de 16 MP, 12 MP, 12 MP et 0,3 MP, de même qu'un capteur de 10 MP à l'avant, permettant par exemple de filmer en 4K à 60 ips par exemple. Comptez aussi sur 256 Go de stockage pour largement enregistrer vos plus belles photos et vidéos notamment. Enfin, avec la batterie de 4300 mAh, vous pouvez compter sur une journée complète d'autonomie même avec une utilisation soutenue.