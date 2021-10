Sony WF-1000XM4 : les nouveaux écouteurs sans fil Sony n'ont jamais été aussi abordables

Ces écouteurs clairement orientés haut-de-gamme sont étudiés pour répondre à des besoins nomades, tout en apportant une qualité de rendu audio proche de la perfection.

En ce qui concerne les usages nomades, les WF-1000XM4 affichent jusqu'à 12 heures d'autonomie. Avec 1h30 de recharge nécessaire, ils conviennent tout à fait pour des usages quotidiens. Dans le même temps, ils sont certifiés IPX4, soit une bonne protection contre les éclaboussures. Avec leur poids ultra-léger (7,3 grammes par écouteur) et leur design minimaliste, ces écouteurs promettent de se faire oublier une fois mis en place. Ils sont livrés avec une boîte facilitant leur recharge et permettant de ne jamais les égarer.

Concernant la qualité audio, les Sony WF-1000XM4 intègrent une technologie de réduction active du bruit : ils opposeront aux bruits environnants la fréquence inverse, ne laissant entendre que la musique ou les appels reçus. De plus, ces écouteurs sont en mesure de gérer intelligemment les appels et la musique. Par exemple, lorsque leur porteur commence à parler, la musique est automatiquement mise en pause. Et avec leur processeur V1 et leurs diaphragmes de 6mm, les WF-1000XM4 offrent une très belle plage sur les basses, avec une distorsion réduite.