Le Google Pixel 5 tombe à moins de 550€ aujourd'hui seulement

Sorti à l'automne 2020, le Google Pixel 5 est le concurrent direct de l'iPhone 12 Pro Max vis-à-vis de la photographie.

Le smartphone est composé d'un module Grand angle de 12,2 mégapixels (ƒ/1.7, 1/2.55", 1,4 µm, OIS) et d'un module Ultra grand-angle de 16 mégapixels (ƒ/2.2, 1.0 µm, angle de vue 107 degrés) pour le capteur principal. On retrouve aussi un capteur frontal de 8 mégapixels (ƒ/2.0, 1/4.0", 1.12 µm).

Concernant ses principales caractéristiques, le Pixel 5 est doté d'un écran OLED de 6 pouces affichant une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels. Il est également équipé d'un processeur Snapdragon 765G gravé en 7 nm, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go et d'une batterie de 4 000 mAh compatible avec la recharge rapide à 18 W et la recharge sans-fil. Le tout fonctionne avec le système d'exploitation mobile Android.

Pour la partie connectique, le téléphone embarque notamment la norme Wi-FI 802.11 a/b/g/n/ac, le Bluetooth 5.0 et le NFC.