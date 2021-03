L'excellente trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter Essential à prix réduit avec ce code promo

Conçue pour circuler notamment dans les grandes villes à une vitesse maximale de 20 km/h, la Mi Electric Scooter Essential de Xiaomi est une trottinette électrique qui est équipée d'une batterie 36 volts lui permettant d'être autonome pendant 20 kilomètres.

D'un poids à vide de 12 kilos, elle est équipée de deux pneus gonflables de 8.5 pouces et d'un écran LCD.

L'engin peut supporter une charge maximale de 100 kilos et dispose d'un moteur d'une puissance de 250 watts.

On notera également la présence de la technologie Bluetooth et de l'application Mi Home qui vérifie en temps réel la vitesse de conduite et la puissance restante via un smartphone compatible avec Android 4.3 ou iOS 9.0 et supérieur.