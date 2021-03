La montre connectée Huawei Watch GT 2 Sport passe à 126€

Vous avez l'habitude mais nous allons bien évidemment commencer avec les modalités appliquées par Rakuten. La livraison à domicile reste gratuite sans suivi et sera effectuée sous trois à cinq jours ouvrés. Le paiement en plusieurs fois dès 26,17€/mois est possible. Une fois cet achat effectué, vous recevrez une remise de 3,78€ via le Club Rakuten. La somme sera utilisable sur un futur panier. Bien entendu, la garantie de base est valable pendant deux ans.

La montre connectée Huawei Watch GT 2 concernée par cette remise est le modèle doté d'un boitier 46 mm. Elle propose aussi un écran OLED de 1,39 pouce avec une définition en 454 x 454 pixels. La lisibilité sur cette petite dalle est vraiment optimale sur toute l'interface. Parmi les fonctionnalités essentielles, nous retrouvons par exemple le mode Always-on qui permet de garder l'écran allumé afin d'afficher constamment l'heure.

En terme de finitions, la montre de Huawei fait également bien les choses. Elle est à la fois étanche et résistante à la poussière. Par ailleurs, le bracelet en silicone est agréable à porter puisqu'il n'irrite pas la peau.