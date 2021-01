L'iPhone 12 Mini 128 Go est déjà en promo chez Rakuten 🔥

C'est un énième bon plan extrêmement juteux que nous découvrons en direct de chez Rakuten. Au programme, il y a bien évidemment la livraison à domicile gratuite en recommandé. Comptez 6 à 12 jours ouvrés avant de recevoir le colis. Vous avez la possibilité de payer en 4 ou 10 fois selon vos besoins. Pour en finir avec les modalités, sachez que la garantie est limitée à une durée d'un an.

L'iPhone 12 Mini est équipé d'un écran Super Retina XDR (OLED) avec une diagonale de 5,4 pouces et une définition atteignant 2340 x 1080 pixels à 60 Hz (Dolby Vision intégré). Cette dalle est protégée par un verre Ceramic Shield ultra résistant. Le mobile d'Apple est propulsé par le processeur Apple A14 Bionic, 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (non extensible).

Que sa petite taille ne vous trompe pas ! Cet iPhone 12 Mini possède des performances de folie et pourra faire tourner n'importe quel jeu à fond sans jamais broncher. La fluidité est exemplaire sur n'importe quelle tâche. Et il prend bien évidemment en charge la 5G.