Idée cadeau Noël : la célèbre Fabrique à histoires Lunii est de retour en promo

La société française Lunii a créé un jeu qui a pour but d'éloigner les enfants des écrans afin de développer leur imagination et leur créativité.

Cette Fabrique à histoires se compose de 48 aventures. C'est aux enfants de choisir leur héros, le lieu, un personnage secondaire et un objet. Et grâce au Luniistore, ils peuvent créer des centaines d'histoires.

D'une autonomie de 10 heures, le produit se recharge via un câble micro-usb (inclus) et se connecte aux ordinateurs Mac et PC.