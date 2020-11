Les Apple AirPods Pro passent sous les 200€ sur Rakuten ! 🔥

Il faut également savoir que les oreillettes sont extrêmement agréables à porter. Elles sont légères (environ 5 grammes) et tiennent parfaitement à l'oreille. Trois tailles d'embouts sont par ailleurs fournies. La résistance est aussi de mise puisque ce modèle est capable de résister aux éclaboussures et à la transpiration avec la certification IPX4. Vous pourrez donc vous en servir pour votre sport quotidien. Les commandes vocales via Siri renforcent elles aussi l'ergonomie générale. Enfin, comptez plus de 24 heures d'autonomie grâce au boitier de charge inclus.