Le OnePlus 8T 5G à prix vraiment cassé chez Rakuten

Quelques mois seulement après le lancement de l'excellent OnePlus 8, la marque chinoise revient avec une nouvelle version baptisée OnePlus 8T. Le design de l'appareil ne change que très peu mais en avait-il besoin ? L'appareil reste très élégant avec son large écran OLED de 6,55 pouces qui recouvre l'intégralité de la face avant. Le constructeur augmente d'ailleurs la fréquence de rafraichissement qui passe à 120 Hz pour une interface toujours plus fluide.

A l'intérieur le constructeur fait le choix d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, le même que celui du OnePlus 8 qui propose toujours d'incomparables performances même dans les jeux 3D les plus avancés. L'appareil est équipé également de 8 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage. Le système d'exploitation OxygenOS 11 est basé sur Android 11, la toute dernière version de l'OS de Google et le OnePlus 8T bénéficie de toutes ses nouveautés comme les bulles de conversations ou un panneau de notifications amélioré.

Pour la photo, la marque propose un quadruple capteur photo avec dans le détail un grand-angle principal 48 mégapixels, un ultra grand-angle 16 mégapixels, un objectif macro qui passe à 5 mégapixels au lieu de 2 et un nouveau capteur monochrome pour améliorer la qualité des clichés noir et blanc. A l'avant c'est un objectif 16 mégapixels qui vous permet de prendre vos plus beaux selfies.