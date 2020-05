Les Apple AirPods Pro exclusivement disponibles à moins de 200 € sur Rakuten

Pourquoi Clubic recommande les Apple AirPods Pro ?

Excellent confort

Isolation active fabuleuse

Son équilibré et passe-partout

Mode transparence très naturel

Test produit : découvrez notre : découvrez notre test des Apple AirPods Pro

-15 € sur les écouteurs Apple avec ce code promo

Pour une écoute dénuée de tout bruit ambiant

Si vous hésitez encore à céder à la tentation des AirPods Pro, Rakuten a peut-être l'argument qui va vous convaincre. Car les écouteurs sont disponibles au prix de 214,99 € sur la plateforme, ce qui représente déjà une réduction de 21 %.Mais cela n'est pas suffisant. Vous pouvez encore faire baisser le prix, grâce au code promo RAKUTEN15. Celui-ci vous permettra ainsi d'obtenir une remise supplémentaire de 15 € et de faire descendre le tarif à seulement 199,99 € ! Il sera difficile de trouver une offre plus avantageuse à l'heure actuelle, d'autant que la livraison vous sera offerte... Vous n'avez toutefois que quelques heures pour vous décider, puisque le code n'est valable que jusqu'au mercredi 6 mai, à 23h59.Enfin, pour couronner le tout, Rakuten vous rembourse 10,75 € sur votre achat, en Super Points. Pour en profiter, il vous suffit de rejoindre le « Club R », le programme de fidélité du site.Pour moins de 200 €, vous recevrez donc des écouteurs sans fil performants, confortables et faciles à utiliser. Les AirPods Pro sont en effet des dispositifs intra-auriculaires dotés d'embouts en silicone, conçus pour épouser parfaitement la forme de vos oreilles. Vous pouvez les associer à votre iPhone ou à votre Apple Watch, simplement en approchant leur boîtier.Par ailleurs, grâce à leur technologie de réduction du bruit, vous pourrez profiter d'un son de qualité, en immersion totale. De plus, les écouteurs sont, bien sûr, équipés d'un micro, pour vous permettre de passer des appels en gardant les mains libres.En matière d'autonomie, les AirPods Pro vous offrent environ 4h30 d'écoute. Une durée que vous pourrez aisément prolonger, en les plaçant dans leur boîtier de charge, fourni avec les écouteurs.Les AirPods Pro sont les meilleurs écouteurs conçus par Apple à ce jour. Alors ne manquez pas cette occasion unique de vous les procurer à moins de 200 €, car cela pourrait ne pas se reproduire de sitôt.