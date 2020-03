Découvrez l'offre immanquable sur les écouteurs Sony WH-1000XM3

Pour un son d'exception

Une utilisation agréable

Nous sommes chez Rakuten pour cette réduction. Pensez à utiliser le code qui va suivre pour activer la réduction : RAKUTEN15. Une fois l'achat effectué, le site vous versera un montant de 8,70€ utilisable sur un prochain panier. La livraison sera assurée gratuitement à votre domicile mais comptez entre 3 à 5 jours ouvrables pour recevoir la commande. Le paiement en quatre ou cinq fois est disponible si vous le souhaitez. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. À présent, passons aux caractéristiques principales de ce produit.Les écouteurs Sony WH-1000XM3 se connecteront en Bluetooth à vos différents appareils (smartphone, tablette, ordinateur...). Ils embarquent une réduction du bruit performante qui permettra de vous immerger totalement dans vos morceaux favoris. Les bruits parasites de l'environnement seront éliminés et la qualité audio sera alors exceptionnelle. Toutes les musiques profiteront d'un rendu audio haute résolution via la technologie DSEE HX. Ces écouteurs s'adapteront aussi à d'autres divertissements comme les films, les jeux vidéo et bien plus encore.Ces écouteurs sont également équipés de quelques fonctionnalités novatrices. Ainsi, lorsque vous souhaiterez mettre un morceau en pause, vous pourrez simplement enlever les écouteurs de vos oreilles. Il vous suffira de les replacer pour reprendre l'écoute. Autre bon point, l'autonomie de la batterie s'élève à 6 heures et comptez même 24 heures avec le boîtier de charge inclus. Une recharge de 10 minutes vous permettra de récupérer 90 minutes d'endurance. Enfin, l'ergonomie est optimale puisque les écouteurs tiendront parfaitement à vos oreilles et les commandes tactiles sont personnalisables.Bref, ces écouteurs sont vraiment excellents. Ils répondront à toutes vos attentes sans jamais vous décevoir. Ils sont discrets, délivrent un son puissant, sont faciles à utiliser et très endurants. N'hésitez pas plus longtemps.