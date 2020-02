L'iPhone 11 a un prix jamais vu jusqu'à ce soir 23h59 !

Un superbe téléphone qui en met plein la vue

Puissant et polyvalent, l'iPhone 11 est un téléphone pour tous les usages

Qui n'a pas entendu parler de l' iPhone 11 ? Ce smartphone conçu par Apple est un modèle pensé pour tous les usages du quotidien. Avec son écran de 6,1 pouces et sans bordures, le constructeur vous permet de profiter de vos photos et de vos vidéos avec une excellente luminosité et un respect des couleurs aux petits oignons.Pour vous authentifier, Apple a troqué son traditionnel capteur d'empreintes pour un module de reconnaissance faciale, FaceID. Regardez, c'est déverrouillé. Simple et efficace. Grâce à sa caméra, l'iPhone 11 réalise un scan 3D de votre visage très détaillé et le système est impossible à tromper par une photo ou une copie de votre visage réalisé sur une imprimante 3D par exemple. Vous pouvez payer vos achats avec votre téléphone, vos informations bancaires ne sont visibles que par vous et vous seul.Côté photographie, Apple a ajouté un second capteur ultra grand angle 12 mégapixels pour vous permettre de ne pas perdre le moindre détail lorsque vous prenez en photo un paysage ou un groupe d'amis. Plus besoin de reculer pour tout rentrer dans le cadre, votre iPhone 11 s'adapte à vous et vous êtes surs de ne rater aucun cliché grâce à ses processus d'intelligence artificielle qui améliorent le rendu de vos photos en temps réel.L'iPhone 11 est également un monstre de puissance avec la puce A13, qui offre des performances exceptionnelles en cours de jeu ou de navigation mais aussi une autonomie largement améliorée de plus d'une journée. Un smartphone tout-terrain qui ne vous abandonne pas en fin d'après-midi, ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça.Pour quelques heures, vous pouvez passer commande de l'iPhone 11 dans son coloris blanc à un prix de 735€ et repartir avec une somme d'argent. En effet, pour l'Happy Hour Rakuten, le e-commerçant multiplie par 15 les points offerts à tous les membres du Club R. Vous obtenez donc une somme de 110,25€ à utiliser pour de prochains achats. Cette offre se termine à 23H59 précises ce lundi, vous n'avez plus que quelques heures pour en profiter !En plus de la très belle promotion sur l'iPhone 11 présentée ci-dessus, voici une petite sélection des meilleures offres pour l'Happy Hour Rakuten :