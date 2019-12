Capturez vos exploits sportifs grâce à cette GoPro Hero 8 à 329,90€ au lieu de 429€ chez Rakuten

La GoPro Hero 8 pour moins de 320 €

Un stabilisateur amélioré qui fait la différence

Désormais, grâce aux superbes images capturées par la GoPro Hero 8, vos plus belles performances resteront dans les annales. Cette caméra de sport a en effet été créé pour suivre les plus aventureux d'entre nous dans leurs folles épopées. Actuellement vendue plus de 20 % moins cher que d'ordinaire, cette sublime GoPro ne coûte ainsi que 329,99 € sur Rakuten. C'est donc le bon moment pour vous la procurer ! En plus de cette jolie réduction, Rakuten vous offre un bon d'achat que vous pourrez utiliser dès votre prochaine commande sur le site. Sa valeur est de 16,50 €. Une ristourne bien appréciable que vous pourrez par exemple utiliser pour faire vos courses de Noël.Si la livraison est un peu longue (de 10 à 20 jours), elle a le sérieux avantage d'être gratuite et totalement sécurisée. Pour plus de tranquillité, Rakuten vous offre la possibilité de régler votre achat en 4 fois par carte bancaire, contre une participation à hauteur de 2,2 % sur le prix de l'appareil. Le site garantit la GoPro Hero 8 pendant 2 ans.L'atout principal de cette Hero 8 est sans doute son nouveau stabilisateur d'images, le Hypersmooth 2.0. Cette technologie empêche l'impression de secousses pour restituer des films d'une belle fluidité qui sont vraiment agréables à regarder.La GoPro Hero 8 est une caméra accessible qui peut ainsi être mise entre toutes les mains. Elle dispose en effet d'une configuration simplifiée qui permet une prise en main rapide aux non initiés. Vous pourrez donc utiliser très facilement les différentes options préenregistrées, comme le mode cinéma par exemple, pour obtenir le rendu que vous souhaitez.Le modèle de cette GoPro permet de filmer en Full HD et 4K avec une cadence d'image à 60 pi/s. Le capteur du caméscope est de 12 mégapixels. Elle peut être connectée en bluetooth ainsi qu'en Wi-Fi et comprend un port USB de Type-C. Elle est étanche et peut ainsi supporter des descentes sous l'eau jusqu'à 10 mètres.Mettez en lumière vos performances grâce à la GoPro Hero 8 vendue à seulement 329,99 € sur Rakuten !