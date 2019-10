🔥 Huawei Watch GT marron à 114,99€ au lieu de 129,99€

La Huawei Watch GT marron en promo avec un coupon de réduction

montre connectée : les meilleures solutions pour profiter de vos notifications autour du poignet Après avoir eu bien des difficultés à exister, les montres connectées reviennent sur le devant de la scène. Celle-ci est toujours majoritairement occupé par Apple qui domine outrageusement les débats. Mais pour la première fois, depuis quelques mois, les modèles davantage pensés pour Android n'ont plus à avoir honte.

C'est donc sur la plateforme Rakuten qu'il est possible d'acheter en promotion la Huawei Watch GT dans un coloris marron au prix de 114,99 euros ; soit 15 euros de remise par rapport au tarif affiché. Pour information, il s'agit du vendeur Central-FR qui propose cette montre connectée et qui a une note de 4,6 sur 5.Pour bénéficier de la réduction, il suffit de saisir le code RAKUTEN15 après avoir ajouté l'article au panier.Le coupon est utilisable sur une seule et unique commande (limité aux 2000 premières utilisations) ce 9 octobre 2019. L'offre n'est pas cumulable avec tout autre coupon.En plus de cette remise, vous avez aussi droit à 13 euros offerts sur vos prochains achats par l'intermédiaire du ClubR.Equipée d'un écran AMOLED tactile de 1.39 pouce, la montre connectée Huawei Watch GT dispose de plusieurs fonctionnalités comme l'accéléromètre, le gyroscope, la boussole, le capteur de fréquence cardiaque, le capteur de pression, le capteur de lumière ambiante ou encore le GPS.L'objet connecté possède une autonomie de 2 semaines et est étanche jusqu'à 50 mètres. La Watch GT vous informe par notification de chaque rappel, alarme, message et appel. Elle surveille l'intensité de vos efforts, évalue votre inactivité et comptabilise le nombre de vos pas.Pour en savoir plus sur cette montre connectée, vous pouvez consulter notre article consacré au test de la Watch GT de Huawei