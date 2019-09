🔥 Les smartphones Samsung Galaxy S9+ 64 Go et Note 10 256 Go à prix cassés

Les Samsung Galaxy S9+ et Note 10 en promo chez Rakuten

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Smartphones Samsung Galaxy : adoptez le haut de gamme

Ces deux smartphones haut de gamme sont actuellement en promotion chez le marchand Rakuten . Lesetsont, avec suivi et remise contre signature. Il est possible de régler en quatre à vingt fois, moyennant 2,2% de frais.Les membres du Club R, le programme fidélité gratuit de Rakuten, peuvent bénéficier de 15% remboursé et 69,90€ offerts sur leurs prochains achats sur le site, avec le Galaxy S9+. Ou alors, avec le Galaxy Note 10, de 17% remboursés et 128,84€ offerts sur leurs prochains achats sur le site.Le Samsung Galaxy S9+ a déjà un an et demi, mais le haut de gamme du constructeur coréen reste un smartphone de très bonne facture. Doté d'un processeur Exynos 9810 8 cœurs et d'un écran Super AMOLED de 6.2 pouces QHD+, il se démarque notamment par son, même en basse lumière.Certifié IP68 et résistant à l'immersion dans l'eau, il est également équipé d'un capteur d'empreintes et de la. Enfin, sa batterie de 3500 mAh lui offre une excellente autonomie.Plus récent, le Galaxy Note 1 0 est le nouveau fleuron de Samsung, disponible depuis le 23 août 2019. Il est doté d'un SoC Exynos 9825 (7nm) 8 cœurs et d'un écran borderless Super AMOLED de 6.3 pouces HDR10+. Il dispose également d'un: un ultra grand angle de 16MP, un grand angle de 12MP et un téléobjectif de 12MP.La batterie est la même que celle du Galaxy S9+ : 3500 mAh, mais côté stockage, le Galaxy Note 10 propose 256 GO d'espace à son utilisateur. Enfin, le s- toujours aussi précis et réactif - permet d'exploiter toutes les fonctionnalités du smartphone : Samsung a conçu des actions réalisables via un mouvement dans l'air.Si cette sélection vous intéresse, mais que vous souhaitez plus d'informations sur les smartphones proposés, n'hésitez pas à consulter nos tests sur ces produits. Et bien sûr, ne tardez pas trop à faire votre choix : ces promotions ne vont pas s'éterniser.