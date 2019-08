🔥 Bon plan Rakuten : GoPro Hero 7 Black + 59,22€ SP à 296€ au lieu de 379€

La GoPro HERO 7 Black à 296€ seulement

Un appareil qui résiste à tout

On vous explique: avec le Club R de Rakuten, vous obtenez 59,22€ offerts sur votre prochain achat. Pour accéder au Club R, rien de plus simple. Il suffit de se créer un compte: c'est gratuit et ça prend une minute. Avec ces 59,22€ offerts, c'est l'équivalent de 20% du prix de la GoPro qui vous est remboursé ! Une double promo à saisir chez Rakuten. La GoPro est un super équipement de voyage pour vous créer des souvenirs sans sacrifier la qualité.Petite et compacte, l' action cam garantit une définition exceptionnelle grâce à son système HDR de réduction de bruit. Les "Super Photos" ajustent les tons à n'importe quelle lumière pour une qualité digne des plus grands appareils photos. Slow-motion, time-lapse sont les fonctions innovantes de ce dernier modèle. Le système HyperSmooth vous assure d'une stabilité à toute épreuve. Equipez-vous de quelques accessoires afin de l'amener partout et même de l'utiliser en mains libres: pieds, attache pour un casque, selfie stick, carte SD pour un maximum de mémoire. La livraison est gratuite en France!Pour une fois, voilà un objet technologique que nous n'avons pas peur de faire tomber! La GoPro HERO 7 résiste à tout: chocs, chutes, eau, altitude. Vous pouvez même plonger à 10m avec votre GoPro et tout filmer pour une vidéo au plus proche de la réalité. Le stabilisateur intégré crée des vidéos de tous types (time-lapse, slow motion) même en mouvement.Les vidéos en 1080p vous assurent la transmission épique de vos expériences. Ce petit bijou est équipé d'un écran tactile ultra résistant qui facilite les opérations, le tout du bout des doigts. Le plus fun: une commande vocale qui nous permet de demander à la caméra de prendre une photo sans rien toucher! La commande vocale permet aussi de poster en Story sur Instagram car, oui, la GoPro HERO 7 est connectée! La cerise sur le gâteau: le live streaming, avec lequel on partage en direct nos vidéos sur Facebook, Youtube etc.L'application connectée permet de modifier les vidéos directement depuis votre smartphone, en partie grâce au système GoPro intelligent qui détecte visage, sourire et tag la localisation de vos exploits. Tout est transféré à votre smartphone automatiquement, où que vous soyez. On ne mentionne plus les autres options de type retardateur, zoom et stickers en tous genres. Bref, c'est le cadeau parfait du départ en vacances, et il est en promo sur Rakuten!