Le OnePlus 8 128 Go pour la première fois à moins de 500€

Nous sommes cette fois chez Rakuten pour profiter de cette belle remise. Comme à son habitude, l'e-commerçant versera une remise de 24,75€ une fois l'achat effectué. Ce montant pourra ensuite être utilisé sur une future commande. La livraison de cet article sera effectuée gratuitement sous 7 à 16 jours ouvrés. Le paiement en 4 et même 10 fois est disponible pour préserver votre budget. Enfin, la garantie du smartphone est valable pendant deux ans.

Évoquons maintenant les capacités de ce OnePlus 8 qui est pourvu d'un magnifique écran AMOLED 6,55 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un lecteur d'empreinte digitale a été placé sous la dalle. Ce mobile embarque aussi un processeur Snapdragon 865 à 2,84 GHz, épaulé par 8 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go.

Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner tous les jeux à fond et naviguer sur l'interface ainsi qu'entre les applications sans être victime du moindre ralentissement. Bien entendu, le OnePlus 8 est également compatible avec la 5G.