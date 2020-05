French Days : L'aspirateur Roborock S5 Max passe sous la barre des 400€

C'est le cas de Roborock S5 Max, un concentré de l'expérience de la marque en matière de robotique pour la maison. L'appareil est équipé de capteurs laser pour se déplacer et analyser en permanence la configuration de la maison. Deux brosses, une centrale et une latérale, s'occupent de ramasser les poussières, détritus et poils d'animaux.

Le contrôle et la personnalisation du S5 Max est à retrouver dans l'application Roborock, un logiciel parmi les plus complets disponibles. Programmation, multiples modes de nettoyage ciblé ou complet, réglage de la puissance d'aspiration, on en passe et des meilleurs mais sachez qu'avec un peu de temps et de pratique dans les différents menus, il vous sera possible de régler votre aspirateur robot selon vos besoins les plus précis.